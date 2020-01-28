يا صباح الأنوثة.. دانا حمدان بإطلالة كاجول









وظهرت دانا بإطلالة أنيقة بملابس كاجول ببنطلون جينز وهايكول اسود ونسقت حزام جلد علي البنطلون مع بوت اسود طويل حتي ركبتها.





واعتمدت مكياجا هادئ وبسيط مع نضارة شمس انيقة مع تسريحة شعر مناسبة لخروجها صباحا حيث انها اكتفت باسدال شعرها علي كتفها، ورفعت الجانب الآخر علي ظهرها.









والتقطت دانا الصورة متحركة وهي تمسك بيدها حقيبة يد وتظهر بالصورة وهي تخطو خطوة للامام ثم للخلف ، وانهالت التعليقات علي دانا بمجرد نشرها للصورة .









في حين انها كتبت علي الصوره " Morning ورد عليها متابعيها صباح الجمال واخرون "ياااااا صباح النور والعسل والانوثة " .

نشرت الفنانة دانا حمدان علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة جديدة لها.