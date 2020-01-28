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توك شو

مفاجأة جديدة على الكوكب الأحمر يكشفها كيوريوسيتي.. شاهد

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:46 ص
تضاريس المريخ
تضاريس المريخ
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فرح علاء الخولي

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، اليوم، الثلاثاء، مقطعا مصورا لفيديو من كيوريوسيتي عن تضاريس المريخ عبر كاميرا فائقة الدقة.


وقد نشر موظف في مختبر JPL التابع لوكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية، فيديو يحتوي لقطات مبهرة عالية الدقة من فوهة "غيل" الشهيرة على سطح الكوكب الأحمر، تم تصويره بكاميرا مسبار"كيوريوسيتي".

يذكر أن "كيوريوسيتي" وصل المريخ منتصف عام 2012 وما يزال في الخدمة، ليقدم مزيدا من المعلومات حول هذا الكوكب.


تشير دراسة جديدة إلى أن الماء على سطح المريخ يبدو أنه موطن جيد للحياة، إذ يعد المريخ واحدًا من أكثر المواطن الممكنة على الأرجح للحياة الغريبة فى نظامنا الشمسى، ويعتقد أن الماء هو الشرط الأساسى لهذه الحياة، وقد أشارت دراسات سابقة إلى أن الكوكب الأحمر كان فى يوم من الأيام موطنًا لبحيرات المياه المتدفقة، والتى كان يمكن أن تكون موطنًا للحياة.

 

ووفقًا لموقع "إندبندنت" البريطانى، لكن لا يوجد حتى الآن دليل يشير إلى أن الحياة الغريبة كانت تعيش على هذا الكوكب - أو أنه ما يزال هناك أى دليل على وجودها، وفى محاولة لفهم الشكل الذى كان يمكن أن يكون عليه المريخ القديم وما إذا كان مأهولًا، تطلع العلماء إلى فهم كيمياء المياه التى كان يمكن العثور عليها على الكوكب قبل مليارات السنين، ويفعلون ذلك من خلال النظر إلى المواد المتبقية على هذا الكوكب اليوم.

 

تشير القياسات الحديثة التى أجراها مسبار كوريوسيتى التابع لـ"ناسا" على سطح المريخ إلى أن المياه التى يعتقد أنها غطت سطحه من قبل، يمكن أن تحتوى فقط على المكونات الصحيحة لدعم أى حياة ميكروبية تتشكل على هذا الكوكب
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