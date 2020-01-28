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اقتصاد

مياه المنيا تنظم دورة تدريبية للربط بين المعامل وتشغيل المحطات

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:27 ص
محطات المياه
محطات المياه
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آمنة عبد العظيم
قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا إن قطاع المعامل بالشركة بالتعاون مع الإدارة العامة للجودة بالشركة  القابضة، نظم دورة تدريبية لعدد ٢٦ متدربا من قطاع المعامل بالشركة  تحت عنوان "الربط بين نتائج المعمل وتشغيل محطات الصرف الصحى".

وأشار الشهاوى إلى أن الهدف من هذه الدورات هو الوصول إلى المعدلات العالمية في تقديم خدمات المياه والصرف الصحى، والمراجعة الدورية لنتائج عينات المعمل  لمعرفة أوجه القصور فى المحطات فى حالة تواجدها وسرعة حلها.

وفى سياق متصل، اجتاز اثنين من مديرى الإدارات بقطاع المعامل بشركة المنيا دورة التوعية لمتطلبات جودة المعامل (ISO /IEC  17025 )، بمركز التدريب الإقليمي بشركة القاهرة للصرف الصحي، تحت رعاية المعمل المرجعي للصرف الصحي بالشركة القابضة، كإحدى آليات تطوير قطاع المعامل لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن.
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