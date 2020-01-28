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حوادث

ضبط حشيش داخل دولاب عاملة بمستشفى الفشن المركزي ببني سويف

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:39 ص
حشيش
حشيش
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محمد عبدالحليم
تمكن الدكتور أحمد ورشان نائب مدير مستشفى الفشن المركزى جنوب محافظة بني سويف أثناء مروره على عنابر المرضى للتأكد من تقديم الخدمات الطبية لهم بوجود مخدر الحشيش داخل أحد الدواليب بقسم النساء والتوليد.

وكان الدكتور أحمد ورشان يقوم بالمرور على عنابر المرضى لمتابعة الحالة الصحية لهم فوجد فى أحد عنابر قسم النساء والتوليد أربعة دواليب من الثمانية دواليب الموجودة داخل العنبر مغلقة بالقفل.

وعلم نائب مدير المستشفى أن الدواليب خاصة بأربع عاملات بالمستشفى على الرغم من أنها مخصصة للمرضى.

وعقب فتح أحد الدواليب عثر على كيس بلاستيك اسود بداخله قطعة من المخدر الحشيش.

وعلى الفور تم إبلاغ مركز شرطة الفشن بالواقعة وانتقلت قوة من مركز شرطة الفشن إلى المستشفى حيث تبين أن الدولاب الذى عثر بداخله على حشيش يخص العاملة " ع. ا ".

تم التحفظ عليها وعلى ثلاث عاملات اخرى واقتيادهم إلى مركز شرطة الفشن للتحقيق فى الواقعة.

وعقب عرضهم على النيابة تم الإفراج الثلاث عاملات والتحفظ على العاملة ع .  ا للتحقيق معها حول الواقعة.
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