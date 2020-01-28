وزيرة البيئة للنواب: محاربة الجهل البيئي من أكبر تحديات الوزارة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هناك تحديات كثيرة في ملف البيئة ونسعى إلى مواجهتها بالبحث والدراسة وزيادة الوعى لدى المواطنين

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد موضوع دور وزارة البيئة في تطبيق معايير حقوق الإنسان.





وقالت الوزيرة، إن مسألة زيادة الوعى ومحاربة الجهل البيئي من أكبر تحديات الوزارة، مؤكدة العمل مع كافة الوزارات والهيئات والقطاعات للمساهمة في تحسين الصورة الذهنية لدى المواطنين عن البيئة وزيادة وعيهم بأهمية ذلك.





وضربت الوزيرة مثلا بمبادرة "اتحضر للأخضر" لنشر الوعي البيئي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن رعاية الرئيس لهذه المبادرة هى رسالة قوية بأن البيئة أصبحت من الأولويات الدولة.





ولفتت إلى أن علاقة البيئة بحقوق الأنسان تتمثل في توفير بيئة نظيفة للإنسان وزيادة الوعى بها والمساهمة في تحقيق هذا الهدف بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، منوهة إلى قيامها بعمل مبادرات مع المواطنين في الشوارع من أجل ترسيخ هذا الهدف.





وكشفت الوزيرة أن ما يؤكد كلامها بشأن حقوق الإنسان وعلاقتها بالبيئة هو حرصها على إقامة إدارة لحقوق الانسان في الوزارة بالتوازي مع خدمة المواطنين، لافتة إلى أن الوزارة تقوم بتدريب العاملين فيها للعمل في مجال حقوق الإنسان، بالتنسيق مع المجلس القومى الإنسان والجمعيات الأهلية وكافة الجهات المعنية.