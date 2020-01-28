منها اللانشون.. تناول هذه الأطعمة يصيبك بـ أمراض القلب

هناك العديد من الأطعمة التى تتناولها يوميا، ولا نعلم حجم المخاطر التي يمكن أن نحصل عليها من تناولها، بل و نطعم اطفالنا منها ايضا، إلا ان هذه الأطعمة يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة على صحتنا وصحة اطفالنا.





وقال الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب وعميد المعهد القومي للقلب سابقا، ان هناك اطعمة متداولة بيننا قد تتسبب في أمراض خطيرة، ومن بينها الإصابة بارتفاع مستويات الكوليسترول الضارة، والتي بدورها تتسبب في الإصابة بأمراض القلب.



إقرأ ايضا:

وأفاد شعبان في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، إلى أن هناك أطعمة يجب الامتناع عنها تماما، وعدم تناولها لتجنب الإصابة بأمراض القلب، والحد من تناولها من قبل الأطفال، ومن أبرز هذه الأطعمة، ما يلي:







1- لا تتناول اللحوم الحمراء ذات الدهون العالية والدسم.

2- الدهون المخلقة، مثل: اللانشون، والبلوبيف، والهوت دوج.

3- امتنع عن استخدام السمن الصناعي.

4- ابتعد عن شراء الأطعمة التي تحتوي على السمن الصناعي، مثل: الكيك والمعجنات، والكرواسون.

5- تجنب استهلاك الأطعمة المقلية في الزيوت والسمن الصناعي كالبطاطس الشيبس وغيرها.