بجمبسوت أنيق.. نيللى كريم تستعرض رشاقتها فى أحدث جلسة تصوير

مايسة عزب وسحر عزب، حيث ارتدت جمبسوت أنيق جمع بين اللون الأبيض و الأسود، واتسم التصميم بأنه كشف عن قوامها الرشيق و الممشوق.

تألقت نيللى كريم فى جلسة التصوير بإطلالة من اختيار الاستايلست