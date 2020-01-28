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مرأة

بجمبسوت أنيق.. نيللى كريم تستعرض رشاقتها فى أحدث جلسة تصوير

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:26 م
نيللى كريم
نيللى كريم
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة نيللى كريم متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح إحدى المجلات.

تألقت نيللى كريم فى جلسة التصوير بإطلالة من اختيار الاستايلست  مايسة عزب وسحر عزب، حيث ارتدت جمبسوت أنيق جمع بين اللون الأبيض و الأسود، واتسم التصميم بأنه كشف عن قوامها الرشيق و الممشوق.


ولم تتكلف نيللى كريم فى ارتداء الإكسسوارات و لكنها اكتفت ببعض القطع البسيطة، وقد نالت إطلالتها فى احدث جلسة تصوير إعجاب متابعيها على الأنستجرام.


فيما اعتمدت نيللى كريم  على تسريحة شعر من أنامل المصفف hassan bourji، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مما منحها إطلالة متناسقة.

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