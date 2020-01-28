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تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ: كل الإمكانات والأبحاث لخدمة المجتمع المحلي.. صور

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:41 م
اجتماع مجلس جامعة
اجتماع مجلس جامعة كفر الشيخ
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محمود زيدان

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ أن إمكانات الجامعة وعلماءها وباحثيها وخبراتها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي محافظة كفر الشيخ كونها بيت الخبرة الداعم لمشروعات التنمية في المحافظة من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات ووضع مقترحات للارتقاء ودعم وتنمية المحافظة.


جاء ذلك خلال رئاسته لمجلس الجامعة بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع،  وعمداء الكليات وأعضاء المجلس و مصطفى رزق، أمين عام الجامعة.


في بداية الجلسة، رحب رئيس الجامعة باللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ مقدمًا له خالص الشكر لتلبية الدعوة من مجلس الجامعة باعتباره الداعم الأساسي للجامعة وتشريفه بحضور مجلسها، مشيرًا إلى أن الجامعة داعمة دائمًا للمحافظة و داعمين لجهود محافظ كفر الشيخ في التنمية بمختلف القطاعات والمجالات بالمحافظة.


وقدم رئيس الجامعة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و محافظ كفر الشيخ بوصفه أحد رجال الشرطة والحضور بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 68 ، مشيدًا بما شهدته السنوات الماضية من تعاون وثيق بين الجامعة والمحافظة من خلال بحث عدد من الملفات الخدمية والتنموية وسبل التعاون المشترك لخدمة المجتمع.


وقال دسوقي، إن الجامعة تعمل على تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات ووضع مقترحات للارتقاء ودعم وتنمية المحافظة موجهًا الشكر لمحافظ كفرالشيخ على دعمه للجامعة.
رئيس جامعة كفر الشيخ: كل الإمكانات والأبحاث لخدمة المجتمع المحلي.. صور
رئيس جامعة كفر الشيخ: كل الإمكانات والأبحاث لخدمة المجتمع المحلي.. صور
رئيس جامعة كفر الشيخ: كل الإمكانات والأبحاث لخدمة المجتمع المحلي.. صور
رئيس جامعة كفر الشيخ: كل الإمكانات والأبحاث لخدمة المجتمع المحلي.. صور
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