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اقتصاد

البنك المركزي: معدل الدولرة تراجع خلال الربع الثالث من العام 2019

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:29 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيى

أكد البنك المركزي المصري، أن معدل انخفاض معدل الدولرة للودائع الأجنبية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، استمر في التراجع خلال الربع الثالث من  العام الماضي.

ذكر تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزى، اليوم الثلاثاء أن معدل النمو السنوي للودائع بالعملة الأجنبية مقومة بالدولار انخفض خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بما كان عليه في أول 6 شهور من العام السابق له.

واستمر اتجاه ودائع القطاع العائلي نحو الودائع لآجال ثلاث سنوات فأكثر منذ مايو 2018، بعد أن كان اتجاه الودائع نحو آجال أقل من ثلاث سنوات نتيجة لارتفاع عوائد شهادات الادخار لأجل عام ونصف مقارنة بعوائد شهادات الادخار لآجال ثلاث سنوات فأكثر. وقد جاء التحول في هيكل الودائع متماشيا مع عمليات الاسترداد لتلك الشهادات منذ مايو 2018 ، عقب الغاء الاكتتابات الجديدة فيها لدى بنوك القطاع العام منذ أواخر أبريل.

واستقر النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بالنسبة للتقرير،كنسبة من الودائع بالعملة المحلية في السيولة المحلية بشكل عام خلال الربع الثالث من عام 2019 ، وذلك للربع الثالث على التوالي. وعلى الرغم من ذلك، ما زالت تلك النسبة تتراوح عند مستويات أقل من المتوسط تاريخيا ، وهو ما يشير إلى استمرار انخفاض سلوك الاحتفاظ بالنقود نسبيا.

وقررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس في اجتماعها يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 . وسوف يتم إدراج تلك البيانات وكافة التطورات الاقتصادية الأخرى في تقرير السياسة النقدية القادم.
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