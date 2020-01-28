الدوري المصري.. رجب عمران يقود هجوم دجلة أمام الزمالك
الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:10 م
وادي دجلة
أعلن تاكيس جونياس المدير الفني لوادي دجل
ة عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي الزمالك في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري الممتاز .
حراسة المرمى:محمد عبد المنصف.
خط الدفاع: بسام وليد – أحمد رمضان بيكهام – محمود مرعي - يعقوبو.
خط الوسط: محمد عبد العاطي – أحمد سعيد – بوزاس فاسيلوس – رفيق كابو - حسام عرفات.
خط الهجوم: رجب عمران
وصلت حافلتا الزمالك ووادي دجلة
على ملعب استاد القاهرة استعدادا لمواجهتهما في السابعة والنصف في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري العام.
يفتقد الزمالك في المباراة، لخدمات اللاعب المغربي أشرف بنشرق
ي، بعدما تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال عملية
الإحماء قبل مباراة مازيمبي، الجمعة الماضي.
يحتل الزمالك
المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 24 نقطة من 12 مباراة، بينما يأتي وادي دجلة في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة من 14 مباراة.