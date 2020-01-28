AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري المصري.. رجب عمران يقود هجوم دجلة أمام الزمالك

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:10 م
وادي دجلة
وادي دجلة
Advertisements
حسام الحارتي
أعلن تاكيس جونياس المدير الفني لوادي دجلة عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي الزمالك في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري الممتاز .

وجاء تشكيل وادي دجلة لمواجهة الزمالك كالتالي :-

حراسة المرمى:محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: بسام وليد  – أحمد رمضان بيكهام  – محمود مرعي - يعقوبو.

خط الوسط: محمد عبد العاطي – أحمد سعيد  – بوزاس فاسيلوس – رفيق كابو - حسام عرفات.

خط الهجوم:  رجب عمران

وصلت حافلتا الزمالك ووادي دجلة على ملعب استاد القاهرة استعدادا لمواجهتهما في السابعة والنصف في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري العام.

يفتقد الزمالك في المباراة، لخدمات اللاعب المغربي أشرف بنشرقي، بعدما تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال عملية الإحماء قبل مباراة مازيمبي، الجمعة الماضي.

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 24 نقطة من 12 مباراة، بينما يأتي وادي دجلة في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة من 14 مباراة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسام عرفات يقود تشكيل وادي دجلة أمام سموحة

أوسة على الدكة.. إعلان تشكيل وادي دجلة لمواجهة الإنتاج في الدوري

بخطأ الحارس..الإنتاج الحربي يتقدم على وادي دجلة 1/0

وادي دجلة يعلن قائمة فريقه لمواجهة أسوان

تاكيس يعلن تشكيل وادى دجلة لمواجهة أسوان بالدوري

وادي دجلة يحشد قوته الضاربة وجونيس يطالب لاعبيه بإسقاط الزمالك

ترشيحاتنا

من الأجمل.. مي سليم وميس حمدان بنفس المكياج والجمهور زي الشربات

بعد حبس أحمد الفيشاوي سنة .. 4 نجوم خلف القضبان .. أبرزهم عمرو واكد ومخرج المخدرات

شديد البرودة وأمطار.. تعرف على حالة الطقس فى مصر غدا ودرجات الحرارة

وزارة الصحة: مصر خالية تماما من فيروس كورونا.. فيديو

الهلال مهدد بفقدان أبرز أسلحته أمام الأهلي بـ دوري أبطال أفريقيا

إذاعة تونسية: مدافع النجم الساحلي يرفض عرضا من الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكاتب باولو كويلو يكشف مفاجأة عن لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت

بألحانها الأخاذة.. السمسمية تأسر جمهور معرض الكتاب

طبيعي أم إهمال.. جدل شديد حول وفاة عارضة أزياء مغربية شهيرة في السجن