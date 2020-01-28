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أخبار العالم

بلطجة تركية.. مقاتلتان تركيتان إف 16 تنتهكان المجال الجوي لـ اليونان

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:55 م
تركيا تنتهك المجال
تركيا تنتهك المجال الجوي لليونان
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القسم الخارجي

 في استعراض جديد للعضلات التركية ضد جيرانها، أعلنت رئاسة أركان الدفاع الوطني اليوناني، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلتين تركيتين من طراز F-16  "إف 16"  حلقتا فوق جزيرتي ليبسوي وأركيروي ببحر إيجه بدون الحصول على تصريح بالطيران.

 

وأشارت رئاسة أركان الدفاع الوطني اليوناني إلى أن الطائرتين دخلتا منطقة معلومات الطيران في أثينا بدون أن تقدم خطة مسبقة للتحليق في هذه المنطقة، وذلك في حوالي الساعة الواحدة و26 دقيقة مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

 

وحلقت الطائرتان فوق الجزر الصغيرة بالقرب من باتموس على ارتفاع 26000 قدم.

 

وقالت الوكالة إن الطائرتين التركيتين اعترضتها الطائرات اليونانية تماشيا مع قواعد الاشتباك الدولية.

 

يأتي ذلك في ظل التحرشات التركية باليونان وقبرص، حيث تسعى أنقرة للتنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولتين في شرق البحر المتوسط، لسرقة مواردهما الطبيعية، كما وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفاقيتين مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، وهو ما شكل اعتداء على جزيرة كريت اليونانية، حيث تتضمن الاتفاقيتان  التنقيب قبالة سواحل كريت. 

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