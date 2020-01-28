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أخبار العالم

شاهد.. بث مباشر للرئيس الأمريكي والإعلان عن صفقة القرن

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:59 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
نشر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، رابطا للبث المباشر لإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن خطته للسلام والمعروفة باسم صفقة القرن.

وكانت المحافظات والمدن الفلسطينية، قد شهدت اليوم الثلاثاء، حالة من الغضب الشعبي والاستنفار، استباقا لإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب عن بنود صفقة القرن التي تهدف إلى التوصل إلى تسوية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إنه على خلفية قرب الإعلام عن صفقة القرن، دعا الرئيس محمود عباس القيادة لاجتماع طارئ، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وفي مخيم العروب أصيب عشرات الطلبة بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، عقب مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمال الخليل. وأطلق جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب الطلبة، الذين خرجوا تنديدا بـ صفقة القرن، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

ودعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" وفصائل العمل الوطني في المحافظة، عقب الاجتماع الطارئ الذي عقد في مقر الإقليم، إلى فعالية حاشدة عند الساعة السابعة من مساء اليوم، رفضا لـلصفقة المشؤومة، على ميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة.

وقبل لحظات من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفاصيل خطته للسلام  والمعروفة باسم صفقة القرن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "هذا يوم تاريخي لإسرائيل وهو أحد أهم أيام حياتي". 
وأضاف نتنياهو: "كالعادة.. لن أدع الفرصة لأي شيئ آخر يعوقني عن العمل من أجلكم.. من أجل أمن إسرائيل .. ومن أجل مستقبل إسرائيل".


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