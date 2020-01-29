اعترافات مثيرة لجزار كفر الدوار.. المشاكل العائلية دمرت حياتى ودفعتنى لإنهاء حياة أسرة كاملة.. والمتهم: أهلى جننونى بسبب الشرف.. والمحكمة تؤجل القضية لـ 30 يناير

المتهم بذبح أسرة كفر الدوار أمام المحكمة:

الضغوط النفسية والمشاكل العائلية سبب ارتكاب الجريمة وليس السرقة

أهلى جننونى من كتر الحاجات اللى شفتها منهم خاصة الشرف وما اقدرش اتكلم عنها

شهدت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الجزئية أمس، الثلاثاء، اعترافات مثيرة للمتهم شريف عبد الله رجب المتهم بقتل أسرة كاملة، بعزبة الشيخ على بقرية الطرح التابعة بدائرة مركز كفر الدوار فى٥ يناير الجارى.واعترف شريف، المتهم بذبح أسرة كفر الدوار، أمام هيئة المحكمة بارتكابه أبشع جريمة تحت تأثير الضغوط النفسية الشديدة بسبب كثرة المشاكل العائلية مع عمه، وأنه لم يكن ينوى قتل المجنى عليهم، نافيا أن تكون السرقة هى الدافع لارتكاب الجريمة، موضحا أن عائلته هى السبب فى تدميره نفسيا.وقال المتهم: «أهلى جننونى من كتر الحاجات اللى شفتها منهم وهى حاجات متعلقة بالشرف ما اقدرش اتكلم عنها وعلشان كده رحت لطبيب نفسى وتم تحويلى إلى مستشفى الأمراض العقلية، وكنت بهرب فى الأراضى والغيطان من عدم قدرتى على مواجهة المشاكل مع أهلى».وعن مشهد قتل المجنى عليهم أكد المتهم: "الراجل أكرمنى وضايفنى فى بيته وماكنش عندى أى نية لقتله، ولكن لما هو اتصل بعمى وقاله ابن أخوك عندى مشعرتش بنفسى ساعتها.. كان نيتى أقتل أخويا وعمى اللى ظلمنى طول عمرى، وبالفعل أنا رحت لبيت عمى علشان انتقم منه، مفيش حد فتح لى الباب لأنهم خافوا منى، ولم يكن هناك أى نية لقتل المجنى عليه ولا أسرته".وقررت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار جمال طوسن، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس، ومحمد المر، وسكرتارية حسنى عبد الحليم، تأجيل محاكمة شريف عبد الله رجب المتهم بقتل أفراد أسرة كاملة، لجلسة 30 يناير 2020، للمرافعة.وواجهت هيئة المحكمة، المتهم بالجريمة، وأكد فى اعترافاته ارتكاربه الجريمة وقتل المجني عليه وزوجته وأبنائه ووالدته، قائلًا إنه لم يكن ينوي قتل المجني عليه وعائلته، مضيفا أنه يعاني من مرض نفسي وتم إدخاله مستشفى الأمراض العقلية بسبب أزمة تعرض لها في طفولته.كان النائب العام، أمر بإحالة المتهم إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار لعائلة بأكملها وإضرامه النار في مسكنهم يوم الخامس من يناير الجاري.وشهدت تحقيقات النيابة العامة بمركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار محمد السعيد عمر، رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور والمستشار أسامة المسلمي، رئيس نيابة مركز كفر الدوار بإشراف المستشار عماد الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، وسكرتارية عبدالنبي إبراهيم ومحمود سمير، اليوم الثلاثاء، مع "ش. ا" ويعمل جزارا، المتهم بقتل 7 أفراد من عائلة واحدة بعزبة "شيخ علي" العديد من المفاجآت.واستمرت التحقيقات 8 ساعات متواصلة، بعد القبض عليه تنفيذًا لقرار النيابة العامة بناء على تحريات الأجهزة الأمنية التي أكدت ارتكاب المتهم جريمة قتل مبيض محارة وزوجته وأبنائه الـ 4 ووالدته وإضرام النيران في المنزل بعد كشف أمره أثناء سرقة 4 رءوس ماشية من الحظيرة الملحقة بالمنزل.وظهر المتهم أمام فريق النيابة العامة خلال التحقيقات في حالة ثبات انفعالي أثناء الإدلاء بأقواله حول كيفية ارتكاب الجريمة البشعة التي حدثت بخامس أيام العام الميلادي الجديد.واعترف المتهم، بارتكاب الجريمة بداعي سرقة المواشي الخاصة بالمجنى عليه، قائلا: "بدأت بالذهاب لمنزل المجني عليه في تمام الساعة الرابعة صباحا، وطرقت باب المنزل ودخلت وأثناء استضافة المجني عليه لي بدأت في التعدي عليه وقتله ثم قتل باقي أفراد العائلة واحدا تلو الآخر".وتابع المتهم في اعترافاته: "واصلت تنفيذ الجريمة بإضرام النيران في المنزل وجثث الضحايا لطمس معالم الجريمة"، مضيفا أن اختيار منزل المجني عليه نتيجة وجود المنزل بمكان متطرف بعيدا عن القرية.كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارًا بالعثور على جثث أسرة كاملة بعزبة على التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار، وعلى الفور انتقلت قيادات المديرية، وبالفحص تبين العثور على جثة "ح. س"، 39 عامًا، وزوجته "ر. م"، وأنجاله "ع، م"، و"زينب. م"، 67 عامًا، والدة المجني عليه الأول.ووجه اللواء محمد شرباش، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث ضم كلًا من العقيد عبد القوي عمرو، رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الدوار، والرائد محمود قاسي، رئيس المباحث بمركز شرطة كفر الدوار، وبإشراف العميد أحمد لطفي، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، لكشف غموض الحادث.