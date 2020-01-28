قريبا.. بسمة تروج لفيلمها الجديد "رأس السنة"

روجت الفنانة بسمة لفيلمها الجديد "رأس السنة" المقرر عرضة يوم 5 فبراير المقبل.





ونشرت بسمة صورة لها من أحداث الفيلم عبر حسابها بموقع "أنستجرام" وعلقت على الصورة قائلة "قريبًا".









وكان الفيلم قد تعرض لمشاكل رقابية أدت إلى تأجيل عرضه لفترة طويلة، حيث تم تصوير الفيلم منذ فترة وتم تحديد أكثر من موعد لعرضه ولكن لم يحالفه الحظ من قبل.





فيلم رأس السنة تأليف محمد حفظي وإخراج صقر في تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم.









وتدور أحداث الفيلم في ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية، حيث تجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس سنة 2009؛ الصخب يستمر والعلاقات تصبح أكثر تشابكًا وتعقيدًا، وما ينكشف من حقائق يغيِّر نظرة الجميع لأنفسهم ومن حولهم إلى الأبد.







