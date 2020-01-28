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رياضة

العين الإماراتي يفوز بشق الأنفس على بونيودكور بدوري أبطال آسيا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:59 م
صدى البلد
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عمر سلامة
حقق العين الإماراتي، فوزًا بشق الأنفس، على فريق بونيودكور الأوزبكي، بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الملحق المؤهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وتأهل الفريق الإماراتي، إلى "ملحق" دوري أبطال آسيا، بعد احتلاله المركز الرابع في دوري الخليج العربي للموسم الرياضي 2018-2019، برصيد 46.

وسيطر العين على مجريات أحداث الشوط الأول، وأهدر التوغولي لابا كودجو، مهاجم الفريق الأول، فرصة هدف محقق في الدقيقة 13، حيث تصدى لها الحارس بونيودكور ببراعة.

واستمرت سيطرة العين، إلى نهاية الشوط الأول، ولكن غاب عنه التركيز أمام مرمى الفريق المنافس.

وتغيّر الحال في الشوط الثاني، حيث إزداد الضغط العيناوي على الفريق الأوزبكي، واستطاع سعيد جمعة إحراز هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 78.

 وحاول بونيودكور، إدراك التعادل في الدقائق العشر الأخيرة، لكن دفاع العين، نجح في الصمود إلى نهاية المباراة، ليتأهل الفريق الإماراتي، لدور المجموعات.

جدير بالذكر أن العين، حجز بطاقة التأهل رسميًا إلى المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا، برفقة النصر، والسد القطري، وسباهان الإيراني. 
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