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التضامن: الوزارة تحقق في واقعة تعذيب طفلة بدار أيتام العاشر من رمضان ..فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:28 م
الدكتور محمد العقبي
الدكتور محمد العقبي المتحدث الإعلامي لوزارة التضامن
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور محمد العقبي المتحدث الإعلامي لوزارة التضامن، إن الوزارة تعمل على واقعة تعذيب طفلة فى دار أيتام بالشرقية منذ أيام، مضيفا أن تم التعامل مع الواقعة قبل انتشار الفيديو على السوشيال ميديا.

وأضاف الدكتور محمد العقبي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تعطي اهتماما خاصا بدور الأيتام.
 
وتابع المتحدث الإعلامي لوزارة التضامن، أن منذ 4 أيام كان هناك واقعة تعذيب أخري بدار أيتام خاصة بالفتيات وشبيه بتلك الواقعة.

وأوضح الدكتور محمد العقبي، أن وزيرة التضامن الاجتماعي قامت بزيارة مفاجئة لدارى رعاية الأيتام فى منتصف الليل للتأكد من جميع الأوضاع. 

وأشار إلى أن السيدة التي قامت بتعذيب الطفلة فى دار الأيتام بالشرقية هي رئيسة مجلس الإدارة بالدار.
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