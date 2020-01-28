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أخبار العالم

صفقة القرن .. السفارة الأمريكية بإسرائيل تحذر رعاياها من التصعيد

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:24 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل الرعايا الأمريكيين المتواجدين في إسرائيل من عمليات التصعيد المحتملة على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة باسم صفقة القرن.

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الشكر لجاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال نتنياهو في معرض كلمته بمؤتمر الإعلان عن صفقة القرن: " لولا حكمتك وإصرارك وعزيمتك ما كان هذا المشهد اليوم .. أعرف مدى أهمية اليهود لك ولعائلتك.. الدولة اليهودية مدينة لك امتنانا أزليًا".

وسارعت حركة حماس بالرد على ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطته للسلام والمعروفة باسم صفقة القرن.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، في تصريحات صحفية، إن صفقة القرن مؤامرة جديدة على الشعب الفلسطيني وسنفشلها كما أفشلنا سابقاتها.

وأضاف عضو المكتب السياسي: "نرفض #صفقة_القرن ما أعلن منها وما خفي.

وتابع الحية موجها خطابه إلى ترامب: يا ترامب إنها فلسطين وليست شركة خاصة". مؤكدا رفض الحركة لبنود صفقة القرن واستمرار الكفاح ضد الاحتلال الإسرائيلي.

جدير بالذكر أن كوشنير أحد مهندسي خطة ترامب للسلام في المنطقة والمعروفة باسم صفقة القرن.
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