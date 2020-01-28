سيراميكا كليوباترا يعلن الموافقة على إعارة علي الملواني للنادي الأهلي

أعلن معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، الموافقة على إعارة علي الملواني لاعب فريق الشباب بالنادي إلى النادي الأهلي، لمدة ستة أشهر بدءا من يناير الجاري، وتنتهي بنهاية الموسم في ٣٠-٦-٢٠٢٠.





وكان النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع نادي سيراميكا كليوباترا لاستعارة اللاعب، وخاض الطرفان شوطا كبيرا في المفاوضات، التي انتهت اليوم، بإرسال النادي الأهلي فاكسا رسميا طلب من خلاله ضم اللاعب، ووافق عليه نادي سيراميكا كليوباترا.





علي الملواني من مواليد عام ١٩٩٩، و يلعب في مركز الجناح المهاجم، تم تصعيده إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد قرار هيثم شعبان المدير الفني، قبل أن تتم الموافقة على إعارته اليوم إلى النادي الأهلي.





وكان نادي سيراميكا كليوباترا نجح في استعارة محمد ناصر مدافع فريق الشباب بنادي سيراميكا كليوباترا، وانضم بالفعل إلى تدريبات القلعة الحمراء منذ أيام قليلة، قبل أن ينجح نادي القرن الإفريقي في حسم الصفقة الثانية من نادي سيراميكا كليوباترا.