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رياضة

عماد متعب: وادي دجلة فقد نقطتين أمام الزمالك.. والأبيض يعاني من هذا الأمر.. فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:42 م
عماد متعب
عماد متعب
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محمد رشاد
تحدث عماد متعب مهاجم النادي الأهلي السابق عن تعادل الزمالك مع وادي دجلة 1-1، اليوم الثلاثاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز ، فى المباراة التى أقيمت على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 15.

وقال متعب في تصريحات لفضائية أون سبورت: "وادي دجلة خسر نقطتين اليوم أمام الزمالك، وهو الأفضل والأحسن طوال المباراة".

وتابع: "لاعبو الزمالك يعانون من انخفاض العامل البدني، ولا يوجد أي رد فعل للاعبين أمام أداء وادي دجلة، ولابد أن يجهز الأبيض للفترة المقبلة".

واختتم: "بعض الأوقات الرجولة والغيرة على القميص تعوض النواقص الفنية، وتبين للمنافس أن هذا الوضع غير مقبول".
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