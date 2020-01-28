عماد متعب: وادي دجلة فقد نقطتين أمام الزمالك.. والأبيض يعاني من هذا الأمر.. فيديو

تحدث عماد متعب مهاجم النادي الأهلي السابق عن تعادل الزمالك مع وادي دجلة 1-1، اليوم الثلاثاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز ، فى المباراة التى أقيمت على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 15.





وقال متعب في تصريحات لفضائية أون سبورت: "وادي دجلة خسر نقطتين اليوم أمام الزمالك، وهو الأفضل والأحسن طوال المباراة".





وتابع: "لاعبو الزمالك يعانون من انخفاض العامل البدني، ولا يوجد أي رد فعل للاعبين أمام أداء وادي دجلة، ولابد أن يجهز الأبيض للفترة المقبلة".





واختتم: "بعض الأوقات الرجولة والغيرة على القميص تعوض النواقص الفنية، وتبين للمنافس أن هذا الوضع غير مقبول".