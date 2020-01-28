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توك شو

بعد 15 سنة .. كريم عبد العزيز يكشف كواليسه مع الطفلة سوكا فى فيلم أبو على

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:43 م
سوكا
سوكا
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عبد الخالق صلاح
أكد الفنان كريم عبد العزيز، أنه تربطه علاقة قوية بالفنانة منى زكي، واصفا إياها بعشرة عمر، موضحا أنها شاركته في فيلم أبو على وجمعت بينهما كواليس كثيرة. 

وأضاف عبد العزيز خلال حلقة اليوم من برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على «دي إم سي»، أن فيلم أبو على من أحب الأفلام إلى قلبه أكثر من فيلم واحد من الناس، لدرجة أنه سمى نجله على ليطبق عليه الفيلم.

وأشار عبد العزيز إلى أنه يعشق الفيلم بكل تفاصيله حتى الموسيقى التصويرية للفيلم للفنان عمرو إسماعيل، مرددا: «أنه كان فرحان باللحن عندما سمعته لأول مرة».

وعن طريقة تعامله مع الطفلة سوكا في الفيلم: «كويس اني مكنتش مخلف في الوقت ده ..  سألتها في الكواليس ساكنة فين قالتي جنب فكري بتاع البيض وده اللي خلاني اختارها للدور». 

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