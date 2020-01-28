التضامن تكشف مفاجأة في واقعة تعرض فتاة للضرب فى دار أيتام العاشر من رمضان

علق محمد العقبي مستشار وزير التضامن الاجتماعي، على قيام مشرفة بضرب طفلة بقسوة داخل دار أيتام بالعاشر من رمضان.





وأضاف محمد العقبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي": "مقطع الفيديو منذ شهر ديسمبر الماضي ووصل إلى الوزارة منذ عدة أيام ونعمل على هذا الملف منذ عدة أيام وتحركنا لدار الأيتام وتم التحقيق مع الطاقم الإداري ومجلس الإدارة للوقوف على ملابسات الواقعة".





وتابع محمد العقبي: "التقينا بالفتيات داخل الدار وتم التدخل النفسي مع الفتاة التي تعرضت للضرب والتأكد من أنها لا تعاني من أي إصابات وإزالة الأثر النفسي من عليها".





وأكمل محمد العقبي: "تم اتخاذ الإجراءات بالتفتيش المالي والإداري على الدار وتم رفع مذكرة إلى وزير التضامن الاجتماعي وجاري اتخاذ إجراءات ضد مجلس الإدارة لدار الايتام وبمجرد الانتهاء من مذكرة التقييم والتحقيق توجهنا بها للنائب العام وتم تحرير محضر بالواقعة".



