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رياضة

عمار حمدي يكشف أسباب رفضه القيد في القائمة الأفريقية للأهلي.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:15 ص
عمار حمدي
عمار حمدي
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محمد رشاد
كشف عمار حمدي لاعب الأهلي المعار إلى طلائع الجيش، أنه رفض الاستمرار في الأهلي وقيده إفريقيًا؛ بسبب عدم مشاركته في المباريات.

وقال عمار في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "هدفي المشاركة في المباريات، ولذلك رفضت البقاء في الأهلي وقيدي أفريقيًا".

وتابع: "رغبتي في الحفاظ على مقعدي في تشكيل المنتخب الأولمبي؛ من أسباب رحيلي عن الأهلي أيضًا"، مشيرًا إلى أنه لم يشارك مع الفريق الأحمر إلا في شوط أمام بني سويف ولم يعترض على استبداله.

وواصل: "هدفي من الإعارة؛ الحفاظ على لياقتي الفنية والبدنية وتقديم مستويات جيدة محليًا ودوليًا حال الانضمام للمنتخب الأولمبي".
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