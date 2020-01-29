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تعليم

جامعة الفيوم تجري بروفات للعرض الرياضي قبل افتتاح أسبوع الفتيات

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:15 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

تابع  الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم والدكتور خالد محمد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية التجهيزات النهائية لبروفات العرض الرياضي فى افتتاح أسبوع فتيات الجامعات المصرية.


 تستضيف جامعة الفيوم أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس خلال الفترة من 31 يناير وحتى 6 فبراير 2020م  


شهد البروفات الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات و الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات  و مستشاري رئيس الجامعة ووكلاء كلية التربية الرياضية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  بالكلية.


صرح  الدكتور أحمد جابر شديد بأن جامعة الفيوم تسخر كافة إمكاناتها البشرية والمادية لإنجاح أسبوع الفتيات الخامس حيث يعتبر من الأنشطة القومية التي تقام على مستوى الجامعة المصرية وتقوم الجامعات المصرية المختلفة بتنظيمه سنويًا بالتناوب، مؤكدًا حرص كافة قطاعات الجامعة وإداراتها المختلفة على إبراز هذا الحدث بالصورة التي تليق بجامعة الفيوم.


وأشار الى أن الافتتاح سينعقد يوم السبت الموافق 2020/2/1 باستاد الفيوم الرياضي بمشاركة (25) جامعة حكومية بما يزيد عن إجمالي (3500) طالبة من كل الجامعات، وستقام خلال الأسبوع العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية والعلمية بالإضافة إلى نشاط الجوالة والخدمة العامة وماراثون رياضي كرنفال يجوب محافظة الفيوم.


وأعرب الدكتور  محمد صبحي حسانين عن سعادته بوجوده وسط أبنائه طلاب وطالبات كلية التربية الرياضية المشاركين في عرض الافتتاح الخاص بأسبوع فتيات الجامعات المصرية، مشيرًا إلى تميزهم في أداء الاستعراضات المتنوعة، بالإضافة إلى المجهودات المشرفة التي قامت بها الجامعة لاستضافة هذا الحدث البارز.


كما تم تفقد المدن الجامعية والغرف التي سيقيم فيها الطالبات أثناء فعاليات الأسبوع والملاعب المفتوحة والصالات الخاصة بالأنشطة.

جامعة الفيوم تجري بروفات للعرض الرياضي قبل افتتاح أسبوع الفتيات
جامعة الفيوم تجري بروفات للعرض الرياضي قبل افتتاح أسبوع الفتيات
جامعة الفيوم تجري بروفات للعرض الرياضي قبل افتتاح أسبوع الفتيات
جامعة الفيوم تجري بروفات للعرض الرياضي قبل افتتاح أسبوع الفتيات
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