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أحمد موسى يعلن عن عدد الضحايا والمصابين من فيروس كورونا | شاهد

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:11 ص
احمد موسى
احمد موسى
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سيد احمد
أعلن الإعلامى أحمد موسى عن عدد المصابين فى الصين بـ فيروس كورونا الذى بلغ عددهم 9 آلاف حالة .

نشر أحمد موسى منشورًا عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وكتب: "وصول عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بالصين إلي 9 آلاف حالة". 

وأعلن أيضًا عن عدد ضحايا فيروس كورونا الذى بلغ 129 حالة من المواطنين الصينيين.

أكد علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن مصر تخلو تمامًا من فيروس كورونا، موضحًا أن الصحة اتخذت جميع احتياطاتها للوقاية من المرض.

أضاف علاء عيد عبر مكالمة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذي يذاع علي فضائيه "دي إم سي" ، ان للوزارة تجارب نجاح في الوقاية السابقة من الأمراض والفيروسات مثل فيروس"متلازمة الكبد وغيرها، والتي نجحت الوزارة في الوقاية منها وتجنب انتشارها.

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