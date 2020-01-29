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أخبار العالم

مصرع وإصابة 36 شخصا إثر انقلاب حافلة بشمال شرق الهند

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:33 ص
انقلاب حافلة
انقلاب حافلة
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أ ش أ
 لقى 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 30 آخرون إثر انقلاب حافلة على طريق جبلي بولاية أوديشا بشمال شرق الهند.

وذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية اليوم الأربعاء، أن الحادث وقع بينما كانت الحافلة في طريقها إلى مدينة بيرهامبور، فيما هرعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث .

من جانبها، فتحت الشرطة الهندية تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوعه.
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