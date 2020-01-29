مصرع وإصابة 36 شخصا إثر انقلاب حافلة بشمال شرق الهند

لقى 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 30 آخرون إثر انقلاب حافلة على طريق جبلي بولاية أوديشا بشمال شرق الهند.



وذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية اليوم الأربعاء، أن الحادث وقع بينما كانت الحافلة في طريقها إلى مدينة بيرهامبور، فيما هرعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث .