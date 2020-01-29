الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" إلى 132 وفاة و5974 إصابة

أعلنت الصين اليوم /الأربعاء/ تسجيل 132 حالة وفاة و5974 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذلك حتى نهاية يوم الثلاثاء.





وذكرت اللجنة الوطنية للصحة -في بيان اليوم- إن 1239 مريضا ما يزالون في ظروف حرجة، و 9239 آخرين يشتبه بإصابتهم بالفيروس، فيما خرج 103 أشخاص من المستشفيات بعد تعافيهم.





وأضافت اللجنة أن يوم الثلاثاء شهد تسجيل 1459 حالة إصابة جديدة، و3248 حالة اشتباه بالإصابة بالفيروس، بما فيها واحدة في منطقة التبت ذاتية الحكم، إلى جانب تسجيل 26 حالة وفاة (25 في مقاطعة هوبي، وحالة واحدة في مقاطعة خنان).





وتابعت أنه تم تعقب 65537 شخصا ممن كانوا على اتصال وثيق مع المرضى، بينهم 1604 أشخاص تم رفع الملاحظة الطبية عنهم يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه حتى نهاية يوم الثلاثاء، تم تأكيد تسجيل 8 حالات إصابة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و7 حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و8 في مقاطعة تايوان.





من جهتها، ذكرت السلطات الصحية بمقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس) اليوم أن المقاطعة الواقعة بوسط الصين سجلت 840 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد (2019-nCoV) و25 حالة وفاة جديدة يوم الثلاثاء.