AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" إلى 132 وفاة و5974 إصابة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:30 ص
كورونا
كورونا
Advertisements
أ ش أ
أعلنت الصين اليوم /الأربعاء/ تسجيل 132 حالة وفاة و5974 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذلك حتى نهاية يوم الثلاثاء.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة -في بيان اليوم- إن 1239 مريضا ما يزالون في ظروف حرجة، و 9239 آخرين يشتبه بإصابتهم بالفيروس، فيما خرج 103 أشخاص من المستشفيات بعد تعافيهم.

وأضافت اللجنة أن يوم الثلاثاء شهد تسجيل 1459 حالة إصابة جديدة، و3248 حالة اشتباه بالإصابة بالفيروس، بما فيها واحدة في منطقة التبت ذاتية الحكم، إلى جانب تسجيل 26 حالة وفاة (25 في مقاطعة هوبي، وحالة واحدة في مقاطعة خنان).

وتابعت أنه تم تعقب 65537 شخصا ممن كانوا على اتصال وثيق مع المرضى، بينهم 1604 أشخاص تم رفع الملاحظة الطبية عنهم يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه حتى نهاية يوم الثلاثاء، تم تأكيد تسجيل 8 حالات إصابة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و7 حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و8 في مقاطعة تايوان.

من جهتها، ذكرت السلطات الصحية بمقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس) اليوم أن المقاطعة الواقعة بوسط الصين سجلت 840 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد (2019-nCoV) و25 حالة وفاة جديدة يوم الثلاثاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حالة وفاة ثالثة فى الصين بسبب كورونا وتسجيل إصابات جديدة

بعد الصين.. الفيروس الغامض يتسلل للعالم

كورونا يضرب العالم.. خريطة الدول التي تسلل إليها الفيروس القاتل

الصين تسجل 41 وفاة و1297 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد

الصين.. توقيع الكشف على فيروس كورونا في وسائل النقل

180 مصابا و15 حالة وفاة اليوم.. مقاطعة هوبي الصينية تسجل حالات جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

هاني حتحوت يهاجم مترجم نادي الزمالك.. فيديو

بـ 3 حيل سريعة حولي جسمك لماكينة حرق في الشتاء

بـ لمسة الفراشة.. حملة إلكترونية للتوعية بمرض غامض يصيب النساء

نفوذ أردوغان في أمريكا.. كيف يؤثر اللوبي التركي على قرارات ترامب؟

وليد سليمان يحسم الجدل حول مفاوضات الزمالك لضمه

الوزراء يكشف عدد المصريين المتواجدين في ووهان.. وقرار سيادي وراء عدم إجلائهم بسبب كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. قبة سيدي على بن عنان.. تاريخ حضاري وطراز تقليدي في التصميم

مصادر تكشف حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد طلاقها من طارق العريان .. صور

البلوفر الموهير يسيطر على موضة شتاء 2020 .. صور