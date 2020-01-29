بعد الاشتباه في حالة.. فلسطين تكشف حقيقة وجود إصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن البلاد خالية تماما من فيروس كورونا الجديد، الذي أودى بحياة 132 شخصا حتى الآن.





وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن سائحا صينيا نقل إلى مستشفى بيت جالا الحكومي بعد ظهور أعراض أنفلونزا حادة عليه، حيث جرى تقديم اللازم له وأخذ عينات لفحصها في مختبر الصحة المركزي.





وأشارت الوزارة إلى أن نتائج الفحوصات أظهرت عدم إصابته بفيروس كورونا، مؤكدة أن الإنفلونزا التي أصابته هي أنفلونزا موسمية عادية، وسيغادر المستشفى بعد ساعات.





وأوضح البيان أن وزارة الصحة وبتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد شتية رفعت من درجة التأهب في مرافقها، فيما جرى وضع طاقم طبي متخصص في استراحة أريحا والمعابر لفحص أي قادم من الدول التي ظهر فيها الفيروس.





وكانت الصين، أعلنت اليوم الأربعاء، تسجيل 132 حالة وفاة و5974 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذلك حتى نهاية يوم الثلاثاء.





وذكرت اللجنة الوطنية للصحة -في بيان اليوم- إن 1239 مريضا ما يزالون في ظروف حرجة، و 9239 آخرين يشتبه بإصابتهم بالفيروس، فيما خرج 103 أشخاص من المستشفيات بعد تعافيهم.





وأضافت اللجنة أن يوم الثلاثاء شهد تسجيل 1459 حالة إصابة جديدة، و3248 حالة اشتباه بالإصابة بالفيروس؛ إلى جانب تسجيل 26 حالة وفاة.