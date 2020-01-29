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ديني

حاتم العوني لـ صدى البلد: التجديد في الفكر الإسلامي لا يقوم به سوى أهل الاختصاص

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:41 ص
الدكتور الشريف حاتم
الدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني مع محررة صدى البلد
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يارا زكريا
قال الدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني، أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، إن قضية التجديد في الفكر الإسلامي مهمة جدًا ولا ينبغي أن يقوم بها سوى أهل الاختصاص والعلم؛ فلا يمكن أن يتكلم فيها أي شخص ولا حتى متخصص منفرد بل تناقش في لجان علمية متعددة.

وأضاف الدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، على هامش فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، أن التجديد في الفكر الإسلامي قضية مستمرة ودائمة لمواكبة العصر الذي هو كل يوم في تغير.

وأوضح أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى بمكة أن التجديد لا يعني التدخل في ثوابت الدين وقطعياته بل يكون في الظنيات والفرعيات من اجتهادات العلماء حول قضايا الدين الإسلامي.

وأكد أن الإسلام دين شامل وثابت وصالح لكل زمان ومكان؛ لذا إن وجدنا في اجتهادات العلماء ما يخالف هذه الصالحية وجب علينا أن نعيد النظر فيه ونصححه.

وكان أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى بمكة المكرمة شدد في مؤتمر الأزهر الذي يحضره نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة في العالم، على ضرورة وضع الدولة لقوانين واضحة وعقوبات صارمة تجاه الجرائم العقائدية والفكرية والأخلاقية لتكون كفيلةً بردع المفسِدين للعقائد والأفكار والأخلاق. 
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