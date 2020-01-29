إحالة عامل في ورشة إلى جنايات الزقازيق للتعدى على طفل

قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، إحالة عامل فى ورشة تعدى جنسيا على طفل يعمل معه، إلى محكمة الجنايات للمحاكمة، وتحديد 15 من فبراير المقبل أولى جلسات المحاكمة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من محامى أسرة الطفل" ف م " 10 سنوات مقيم دائرة مركز الزقازيق، تتهم فيه" س س " 17 سنة عامل فى ورشة بالتعدى جنسيا على الطفل.

وعلي الفور تمكنت قوة من مباحث مركز شرطة الزقازيق، برئاسة الرائد أحمد متولي، رئيس المباحث من ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 48632 لسنة 2019 جنح مركز الزقازيق.

وتم إحالة الواقعة لنيابة مركز الزقازيق، والتى قررت عرض الطفل على مصلحة الطب الشرعي، وحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع التجديد له فى المواعيد القانونية، ليتم إحالته للمحاكمة اليوم.