ممثل البنك الاتحادي الألماني يبحث فرص التعاون مع المركزي المصري

يزور اليوم الأربعاء، بوركهارد بالتس،( (Burkhard Balz عضو مجلس إدارة البنك الاتحادي الألماني، القاهرة في لاستطلاع وضع القطاع المالي والوضع الاقتصادي وبحث فرص تعميق التعاون بين البنكين المركزيين.





وأكد السفير الألماني سيريل چان نون أن ألمانيا ومصر يتمتعان بعلاقات متنوعة في القطاعين الاقتصادي والمالي، ومن ثم تأتي زيارة بالتس تعبيرا عن المصلحة المستقرة والمتبادلة لمواصلة تعميق هذه العلاقات."





ومن بين اللقاءات التي سوف يجريها بالتس لقاء مع طارق عامر محافظ البنك المركزي حيث يتركز هذا اللقاء بصفة خاصة على الإصلاحات الهيكلية في القطاع المالي المصري.





ومن جانبه أكد طارق عامر أن البنك المركزي يريد أن يدرس كيفية قيام البنك الاتحادي الألماني بدعم البنك المركزي المصري في إطار الحوار الدولي بين البنوك المركزية. "





كما يتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع ممثلي المؤسسات المالية والاتحادات الاقتصادية الألمانية.



