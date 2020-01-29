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أخبار البلد

ممثل البنك الاتحادي الألماني يبحث فرص التعاون مع المركزي المصري

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:53 ص
المسؤول الألماني
المسؤول الألماني بوركهارد بالتس
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محمد وديع
يزور اليوم الأربعاء، بوركهارد بالتس،( (Burkhard Balz عضو مجلس إدارة البنك الاتحادي الألماني، القاهرة في لاستطلاع وضع القطاع المالي والوضع الاقتصادي وبحث فرص تعميق التعاون بين البنكين المركزيين. 

وأكد السفير الألماني سيريل چان نون أن ألمانيا ومصر يتمتعان بعلاقات متنوعة في القطاعين الاقتصادي والمالي، ومن ثم تأتي زيارة بالتس تعبيرا عن المصلحة المستقرة والمتبادلة لمواصلة تعميق هذه العلاقات."

ومن بين اللقاءات التي سوف يجريها بالتس لقاء مع طارق عامر محافظ البنك المركزي حيث يتركز هذا اللقاء بصفة خاصة على الإصلاحات الهيكلية في القطاع المالي المصري.

ومن جانبه أكد طارق عامر أن البنك المركزي يريد أن يدرس كيفية قيام البنك الاتحادي الألماني بدعم البنك المركزي المصري في إطار الحوار الدولي بين البنوك المركزية. "

كما يتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع ممثلي المؤسسات المالية والاتحادات الاقتصادية الألمانية. 

جدير بالذكر أن البنك الاتحادي الألماني هو البنك المركزي المستقل لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وقد أصبح منذ عام 1999 جزءا من منظومة عملة اليورو التي يتولى في إطارها بالتعاون مع البنوك المركزية الوطنية الأخرى والبنك المركزي الأوروبي المسؤولية عن نظام عملة اليورو المشتركة. 
السفير الألماني سيريل چان نون السفير الألماني سيريل چان نون
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