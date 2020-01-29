موعد مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا اليوم في ربع نهائي كأس إيطاليا





موعد مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا في كأس إيطاليا





تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "سان سيرو" معقل إنتر ميلان.





وكان إنتر ميلان قد تأهل إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بعدما تغلب على كالياري بنتيجة 4-1، في دور الـ16، بينما صعد فيورنتينا إلى الدور ذاته بعد تغلبه على أتالانتا 2-1.





وسيلتقي الفائز من مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا، بـ فريق نابولي في نصف نهائي البطولة.

يستضيف فريق إنتر ميلان، نظيره فيورنتينا، اليوم، الأربعاء، في مباراة خارج التوقعات، بربع نهائي كأس إيطاليا.