لتزويغهم من العمل.. إحالة 42 موظفا في 3 وحدات محلية بالبحيرة للتحقيق

أحال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ٤٢ موظفًا للتحقيق بمراكز الدلنجات والمحمودية وايتاى البارود لتغيبهم عن العمل بدون سند قانونى وذلك فى إطار حملات المتابعة التى تشنها الرقابة والمتابعة المفاجئة يوميًا بكافة الوحدات المحلية لمتابعة الانضباط الادارى ولضمان تخليص مصالح وخدمات المواطنين بكافة المصالح الحكومية.

وكان محافظ البحيرة قد قرر إحالة 23 من العاملين بالوحدة الصحية لقرية الوفائية بالدلنجات للتحقيق لغيابهم دون سند قانوني،و 13 من العاملين بالوحدة المحلية لقرية كوم النصر والوحدة الصحية بالقرية بالمحمودية للتحقيق لانصرافهم عن العمل بدون سند قانونى.





كما قرر إحالة عدد 6 من العاملين بالوحدات الصحية بقري الحرمل و صفط خالد بايتاي البارود للتحقيق لغيابهم عن العمل دون سند قانوني.





وشدد المحافظ على استمرار وتكثيف المتابعة الميدانية وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين مؤكدًا عدم قبوله أي تقصير خاصة فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم .



