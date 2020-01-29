الإمام الأكبر يشكر حكومة جامبيا على موقفها من مسلمي الروهينجا

تقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالشكر والتقدير لحكومة جامبيا ووزير العدل بها لإعداده ملفا متكاملا وتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية لإدانة عمليات القتل والتنكيل والإبادة البشرية والتهجير ضد مسلمو الروهينجا، مؤكدا إجماع المجتمعين في مؤتمر "الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي" أن هذه الأحداث يجب ألَّا تمر بدون حساب، وأن يكون ذلك وصمة عارٍ في جبين العالم الساكت على هذه الجرائم.
جاء ذلك خلال مؤتمر "الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي"، بحضور نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لبحث ومناقشة أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي.