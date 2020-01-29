في أول لقاءاته الجماهيرية بالمواطنين.. محافظ أسوان يستمع لمطالب وشكوى 40 مواطنا ومواطنة.. فيديو وصور

المحافظ شدد على اقتحام مشاكل المواطنين وحلها

فتح باب التقديم للحصول على وحدات سكنية

توفير محل بالسويقات الجديدة بمنطقة السيل





استمرارًا للتواصل الجماهيرى والالتحام مع هموم ومشاكل المواطن الأسوانى عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اللقاء الجماهيرى الأول مع المواطنين والذى إستمع فيه لشكوى ومطالب 40 مواطنا ومواطنة بحضور مديرى التضامن الإجتماعى والإسكان و نائب رئيس مركز ومدينة أسوان ، بالإضافة إلى رؤساء مؤسسات المجتمع المدنى وهم مركز الكبد المصرى ومؤسسة العربى وجمعية المنار الخيرية .

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والمؤسسات الخيرية والمجتمع المدنى لسرعة اقتحام المشكلات والمطالب الجماهيرية وتلبيتها وفقًا للقانون والإمكانيات المتاحة وذلك باعتبارها من أولويات العمل التنفيذى بالمحافظة .

ووجه اللواء أشرف عطية مسئولى لجنة الإسكان بإدراج 7 طلبات ضمن قائمة الإنتظار على أن تكون لهم الأولوية فى حالة فتح باب التقديم للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان المتنوعة المزمع إنشاؤها فى الفترة القادمة لتلبية احتياجات المواطنين ولتحقيق التوسع العمرانى المطلوب وخاصة بمدينة أسوان الجديدة .

وكلف أشرف عطية نائب رئيس مدينة أسوان بسرعة التنسيق مع مديرية الأمن لتنظيم حملات مكبرة بداية من أول الشهر القادم لإزالة كافة التعديات على الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الأولى بالرعاية بمنطقة الصداقة القديمة بعد إعطاء مهلة لا تتجاوز الـ 24 ساعة للمتعدين لرفع ممتلكاتهم والإخلاء الفورى للوحدات .

كما أمر عطية بتوفير محل بالسويقات الجديدة بمنطقة السيل لأحد المواطنين يعانى من إعاقة مع إعفائه من الإيجار لمدة ثلاثة شهور مراعاة لظروفه الصحية ، بجانب محل آخر لسيدة تنتج أعمال يدوية بالمنزل وتعول أسرتها ، بالإضافة إلى سرعة تشكيل لجنة هندسية لمعاينة وتوفير سقف مناسب لمنزل إحدى السيدات بمنطقة الصداقة القديمة وذلك بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية ، فضلًا عن قيام الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بتشكيل لجنة متخصصة للمعاينة الميدانية لموقع أحد العقارات الواقعة بجوار مبنى البريد القديم بوسط المدينة وإعداد تقرير فنى عن حالته الإنشائية وعرضه على المحافظ تمهيدًا لاتخاذ الإجراء المناسب سواء بإزالته أو ترميمه تحقيقًا لمصلحة المنتفعين به وحفاظًا على سلامة أرواح وممتلكات الأهالي المحيطين به .

ووجه المحافظ، مدير عام الإسكان بسرعة إيفاد لجنة ميدانية متخصصة لبحث وحصر كافة طلبات الإحلال والتجديد لمنازل وبيوت أهالى قرى نصر النوبة مع إعداد تقرير مفصل عن موقفها وحالتها الإنشائية وعرضها على المحافظ شخصيًا لإتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتلبية هذه الطلبات سواء بإدراجها ضمن خطة الإحلال والتجديد التى تنفذها الدولة بالقرى النوبية هذا العام أو بالقيام بأعمال الترميم والتجديد العاجلة للحالات الأكثر خطورة وذلك حفاظًا على سلامة أرواح الأسر المقيمين فيها .

كما وافق المحافظ على عودة أحد العاملين المؤقتين بالوحدة المحلية بكوم أمبو بعد انقطاعه لفترة عن العمل نظرًا لظروفه الصحية الصعبة التى كان يمر بها فى تلك الفترة، موجهًا رئيس مركز ومدينة كوم أمبو بإعداد تقرير شهرى عن أدائه المهنى لمدة ثلاثة شهور قادمة لإثبات مدى جديته فى أداء مهام عمله المكلف بها .

وفى نفس اللقاء أعطى محافظ أسوان تعليماته لمسئولى التضامن الإجتماعى بإجراء الأبحاث الإجتماعية اللازمة لـ 4 مواطنين للتأكد من استحقاقهم لصرف المساعدات المالية العاجلة ومعاشات التضامن وتكافل وكرامة لإعانتهم على تدبير احتياجاتهم المعيشية والصرف منها على العلاج المطلوب لبعض الحالات المرضية ، مع ضرورة التنسيق مع مسئولى الجمعيات الخيرية لدراسة حالة ٥ مواطنين لتقديم الدعم المادي والعيني لبعض الحالات ، بجانب توفير الدورات التدريبية وخدمات التمويل لبعض الحالات الأخرى لتأهيلهم ومساعدتهم على إقامة مشروعات حرفية وإنتاجية صغيرة تكون مصدر دخل ثابت لهم لسد احتياجاتهم الأسرية والمعيشية .