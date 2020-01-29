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أخبار العالم

الهلال الأحمر: إصابة 41 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:12 م
مواجهات بين فلسطينيين
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال
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شيماء مصطفى
أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بإصابة 41 شخصًا خلال مواجهات بين محتجين فلسطينيين وقوات الاحتلال في الأغوار الشمالية ومخيم العروب، وفقًا لما أعلنه الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأكد الهلال الأحمر أن طواقمه تتعامل مع 41 إصابة في الأغوار الشمالية والعروب وطولكرم والبيرة.

ووقعت اليوم اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمحتجين على خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب المقترحة للسلام لحل القضية الفلسطينية الإسرائيلية. 

وقمعت قوات الاحتلال المسيرة الفلسطينية بإطلاق قنابل الغاز على المشاركين في المسيرة الرافضة لخطة السلام الأمريكية في منطقة الأغوار؛ مما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين بحالات اختناق.

كما اندلعت مواجهات أيضا ببيت لحم بين القوات الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين.

وأفادت قناة "العربية"، اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت طاقمها وصادرت معداته لمنعه من تغطية فعاليات في الأغوار الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مناطق مختلفة في قطاع غزة،  الدخول في إضراب شامل، اليوم الأربعاء، ورفعت الأعلام السوداء، رفضا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.

ووفقا لـ "فلسطين 48"، جاء الإضراب تلبية لدعوة من القوى الوطنية والإسلامية التي أكدت أن الإضراب يشمل كافة القطاعات بغزة، باستثناء المؤسسات الصحية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن خطته للسلام، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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