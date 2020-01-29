6 استخدامات مذهلة لقشر الموز.. يساعد على تبييض الأسنان.. محاربة الصداع وإطالة عمر النباتات

هناك العديد من الفوائد التي يمكن أن تجنيها من استخدام قشر الموز، والتي سوف تجعلك تتوقفين عن التخلص منه بعد اليوم، حيث إنه من الفواكه اللذيذة التى يحرص على تناولها كثيرون، فهو يتمتع بعدة فيتامينات وعناصر غذائية ومضادات الأكسدة التى يحتاجها جسم الإنسان، وفى نفس الوقت يعد قشر الموز من الأشياء المهمة التى ينصح بعدم التخلص منها.





ويحتوي الموز على العديد من العناصر الهامة، ومنها: مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن سواء كانت الثمرة أو القشرة الخارجية التي لها كثير من الفوائد غير المعروفة لدى الكثيرين.







لذا سنقدم لكم أهم فوائد قشر الموز، وفقا لما جاء في موقع "هيلث لاين" الطبي، وتشمل:

1- علاج الصداع: يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم، فيمكن وضع القشرة على الجبين والرقبة من الخلف لتخفيف الألم.

2- علاج حب الشباب: قشور الموز تقضي على البثور بشكل فعال، وذلك عن طريق فرك الجزء الداخلي منها على المنطقة المصابة لدقائق ثم غسلها.

3- علاج الصدفية: فهو يرطب الجلد ويقلل من الحكة ويعالج الصدفية، عن طريق وضع قشر الموز على المنطقة المصابة مرتين يوميًا.

4- تبييض الأسنان: وذلك من خلال فرك الأسنان بالجزء الداخلي للقشرة لمدة دقائق، وخلال أسابيع ستلاحظ أسنانك بيضاء وصحية.

5- علاج الكدمات: فهو غني بخصائص قوية تعمل على تجديد الجلد ويساعد في التخلص من آثار الكدمات في شكل سريع.

6- ملمع طبيعي: يمكنك استخدامه في تلميع أدوات المطبخ وأثاث المنزل وحتى تلميع حذائك.









بالإضافة قشرة الموز تحتوى على العديد من الفوائد لن تخطر على بالك؛ إليك أبرز استخداماتها تقدمها خبيرة التغذية والتدبير المنزلي دعاء عاشور لـ"صدى البلد".





-للتخلص من حب الشباب: اطحني قشرة الموز وضعيها على وجهك لمدة 15 دقيقة تساعد على تقشير البشرة والتخلص من حب الشباب.





- محاربة الصداع : ضعى قشر الموز على الرأس حوالى 15 دقيقة وستدهشين ببدء التحسن التدريجى

-تنظيف الفضيات -قبل العيد يمكنك استخدام قشور الموز للقيام بتلميع الفضيات والأحذية الجلدية.

- محاربة التجاعيد : ضعى قشرة الموز بعد تقشريها مباشرة حول العين حوالى 20 دقيقة لمحاربة الانتفاخ و الهالات السوداء.

-لإطالة عمر النبات المنزلية ضعى قشور الموز المطحونة فى التربة فهى تعد سمادا طبيعيا للتربة.





ووجه الدكتور نور إبراهيم مدرس مساعد لطب الاسنان نصيحة للمرأة للحفاظ علي صحة أسنانها وذلك عن طريق الابتعاد نهائيا عن دعك الأسنان بقشر الليمون أو استخدام قطنة مبللة بعصير الليمون ،بغرض الحصول علي أعلى نسبة من بياض الأسنان فهذه العادة خاطئة .





وأوضح أن الليمون يعمل علي تآكل"المينا " بالأسنان ،فكلما تعددت مرات استعمالك لليمون ودعك اسنانك بها كلما ساهمت بشكل كبير في تآكل الطبقة الخارجية التي تحمي أسنانك ..مؤكدا أن هذا الأمر يعد من أهم السلبيات التي تعاني منها المرأة وهي الجري وراء أي وصفة بغرض الحصول السريع على نتيجة ترضيها وترضي طموحها.





