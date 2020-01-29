ودع الملك سلمان.. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي ينهى مهامه

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي ودع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله أمينًا عامًا للمجلس.





وقدّر خادم الحرمين الشريفين للأمين العام الجهود التي بذلها خلال فترة عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، متمنيًا له المزيد من التوفيق والسداد.





من جهته، عبر الدكتور عبد اللطيف الزياني عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه بكل ما من شأنه تعزيز العمل الخليجي، وعلى ما وجده طيلة فترة عمله من تعاون وتقدير.









حضر الاستقبال مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم.