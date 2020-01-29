AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

"اقرأ وارتقي".. البحوث الإسلامية يطلق حملة توعية موسعة في محافظات الجمهورية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:56 م
صدى البلد
Advertisements
محمود ضاحي
أطلق مجمع البحوث الإسلامية حملة توعوية تزامنًا مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسين بعنوان "اقرأ وارتقي"، حيث تستمر فعاليات الحملة لمدة أسبوع، ينتشر من خلالها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في مختلف قرى ومدن ومحافظات الجمهورية بين المواطنين وخاصة الشباب، بالإضافة إلى نشر رسائل إلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع الناس على القراءة وبيان أهميتها.


وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن الحملة تأتي في إطار اهتمام الأزهر الشريف بجانب التوعية والتثقيف وبناء العقول على الفهم الصحيح، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر د أحمد الطيب شيخ الأزهر، بأهمية تواصل وعاظ وواعظات الأزهر الشريف مع المواطنين وتوعيتهم بكل القضايا التي ترتبط باهتماماتهم ارتباطا مباشرا.

أضاف عياد أن الحملة تركز على بيان فضل القراءة والمعرفة من خلال حث القرآن الكريم والسنة النبوية عليها، وضرب الأمثلة على ذلك، بالإضافة إلى بيان تاريخ الأمة الإسلامية المشرف في القراءة والعلم والاطلاع، ودور القراءة في تغذية العقول وإمدادها بالمعرفة التي تمكنها من التعامل مع القضايا المتنوعة بإرادة حرة دون تبعية مباشرة.

وأشار "عيّاد" إلى أن معرض الكتاب فرصة مهمة لطلاب العلم والثقافة في مختلف فروع العلم، حيث إن هذه المرحلة المهمة تحتاج إلى بناء جيل جديد لديه وعي بكل ما يدور حوله وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة، موضحا أن المعرفة هي أساس الحياة، والقراءة هي شعاع النور الذي نرى به الطريق أمامنا بدون أي تشويش أو تضليل. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحوث الإسلامية: نقاشات فاعلة في مستهل اللقاء الحواري حول إلحاد الشباب

البحوث الإسلامية يطلق حملة توعوية بعنوان «السلام الأسري.. ضرورة مجتمعية»

ترشيحاتنا

حقيقة صادمة.. جمال شعبان: أمراض القلب تقتل النساء أكثر من سرطان الثدي.. والتدخين كارثة

ادعوا لها.. تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

أخبار الرياضية.. كورونا يهدد موقعة الهلال والأهلي.. سر غضب ساسي.. توتنهام يبرم صفقة جديدة

الكاف: نقل مباراة الأهلي والهلال خارج السودان بشرط

معابر الموت.. شبح كورونا يطارد الصين بهذه البؤر.. شاهد

بعد بيع حصتها.. فودافون مصر: لا تأثير على عملائنا وسنحتفظ بعلامتنا التجارية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبه رانيا يوسف..أسماء أبو اليزيد تشعل إنستجرام فى أحدث جلسة تصوير

بفستان محتشم.. زوجة أحمد الشامي نجم فريق واما تخطف الأنظار

بملابس محتشمة.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور لها