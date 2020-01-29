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توك شو

محامي ابنته: أحمد الفيشاوي لم ينفق عليها منذ عامين.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:56 م
أحمد الفيشاوي ونجلته
أحمد الفيشاوي ونجلته
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محمود محسن
أكد شعبان سعيد محامي لينا،ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، ان الفنان تسبب في متاعب لنا منذ اكثر من عامين مؤكدا أنه ممتنع عن الإنفاق على  ابنته "لينا" وهناك مصاريف دراسية ونفقات وأجر حضانة ومصاريف دراسية في لندن ومنذ عدة أشهر تم إصدار حكم بحبسه شهرا مقابل أكثر من 200 ألف جنيه وسدد المبلغ خشية ان يتم القبض عليه. 

وأضاف شعبان سعيد المحامي خلال تصريحات لفضائية سكاي نيوز عربية أنهم كانوا يتمنون من أحمد الفيشاوي بعد ذلك أن يلتزم بسداد نفقات ابنته وتنفيذ الأحكام الباقية ولكنه لجأ إلى رفع القضايا وأن يتم رفع القضايا عليه مشيرا إلى أنه قام برفع أكثر من 20 قضية وخسرها. 

وتابع  محامي لينا احمد الفيشاوي أن الفنان قام برفع دعاوى لتغيير المدرسة وضم ابنته لوالدته وخسرهم مؤكدا أن من يتحمل مصاريف الدراسة جد وجدة الابنة لوالدتها ولكن بعد أن ارتفعت المصاريف الدراسية رفض الإنفاق على ابنته وللأسف لا يقوم بسداد المصروفات إلا من خلال الأحكام بحبسه. 

وقال شعبان سعيد، المحامى بالنقض ودفاع  لينا أحمد الفيشاوي، إن الحكم جاء بعد إنذار أحمد الفيشاوي و عرقلة التنفيذ والتهرب من التنفيذ وتهريب أمواله للخارج ورفض السداد بالطرق الودية.

وتابع: "لماذا لا يتقدم أحمد الفيشاوي بالخير للتصالح مع ابنته، وكده كده هيدفع  وهينفق على ابنته ولماذا لا  ينفذ الأمر بشكل ودي".

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