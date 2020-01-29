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حوادث

بالأسماء .. مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 في تصادم بملوي - المنيا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:47 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
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ايمن رياض
لفى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون فى حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوى جنوب المنيا

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول 6 جثث و 3 مصابين، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي. 

انتقلت قوات الأمن وتبين وفاه كل من : أحمد صابر مهني 21 سنه، مقيم بقرية الشيخ شبيكه، ياسر محمد حسب الله، 21 سنه، مقيم بقربه الإدارة، ابو العزايم عبد العظيم محسب، 65 عاما، عبد الحفيظ جمال عبد الحفيظ، 18 سنه، محمد هاني حامد 18 سنه، إسلام حماده، 15 سنه، كما أصيب يوسف محمد إسماعيل، أشرف إبراهيم كامل، وشخص آخر مجهول الهوية.

تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوى العام، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق 
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