نهاية عاطفية لـ بريكست.. نواب البرلمان الأوروبي يودعون بريطانيا بـ أغنية شهيرة | فيديو

صوّت البرلمان الأوروبي على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست"، صوتت الأغلبية لصالح الموافقة على بنود الاتفاق، لتغادر بريطانيا أخيرا التكتل بعد معاناة استمرت نحو 4 سنوات.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، صدق أعضاء البرلمان الأوروبي على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأغلبية 621 صوتًا مقابل 49 صوتًا بعد مناقشة حماسية وعاطفية في بروكسل.

بعد التصويت ، قام أعضاء البرلمان الأوروبي بالتعبير عن مشاعرهم حيال خروج المملكة المتحدة من خلال غناء أولد لانج سين "نشيد الوداع".

قال العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي البريطانيون إنهم يأملون في أن تعود المملكة المتحدة في يوم من الأيام، على الرغم من أن المفكرين الأوروبيين، بمن فيهم نايجل فراج من حزب الاتحاد الأوروبي، استغلوا خطبهم الأخيرة للهجوم الشديد على الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الجاري، الجمعة.

Singing of Auld Lang Syne starts in the European Parliament as the Brexit Withdrawal Agreement is approved by MEPshttps://t.co/tzNNPSGZXc pic.twitter.com/pTiLrW0Qlf