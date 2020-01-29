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محافظات

بتخفيضات 40%.. مستقبل وطن ينظم معرضا للمستلزمات المدرسية في كفر الشيخ

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:17 م
معرضا للمستلزمات
معرضا للمستلزمات المدرسية
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محمود زيدان

نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف بمحافظة كفر الشيخ معرضًا للمستلزمات المدرسية بمدينة دسوق بتخفيضات تصل إلى 40% .

يأتي هذا تحت رعاية المهندس فوزى الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم وذلك في إطار تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة لشعب عظيم.

ويستمر المعرض، الذي بدأ اليوم، حتى 15 فبراير المقبل بتخفيضات تصل إلى 40% وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لشعب عظيم.

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شهد المعرض في يومه الأول إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين عبروا عن  سعادتهم البالغة بالتخفيضات الهائلة لمستلزمات المدارس.

ويأتي ذلك في إطار خطة الامانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعية لإقامة معارض للسلع المختلفة بأسعار مخفضة لمساندة المبادرة الرئاسية حياة كريمة لشعب عظيم.

بتخفيضات 40%.. مستقبل وطن ينظم معرضا للمستلزمات المدرسية في كفر الشيخ
بتخفيضات 40%.. مستقبل وطن ينظم معرضا للمستلزمات المدرسية في كفر الشيخ
بتخفيضات 40%.. مستقبل وطن ينظم معرضا للمستلزمات المدرسية في كفر الشيخ
بتخفيضات 40%.. مستقبل وطن ينظم معرضا للمستلزمات المدرسية في كفر الشيخ
بتخفيضات 40%.. مستقبل وطن ينظم معرضا للمستلزمات المدرسية في كفر الشيخ
بتخفيضات 40%.. مستقبل وطن ينظم معرضا للمستلزمات المدرسية في كفر الشيخ
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