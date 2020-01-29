المسماري: القوات الليبية تحقق السيادة الكاملة على أجواء البلاد.. ومرتزقة أردوغان تجاوزوا 3 آلاف مقاتل .. فيديو

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قائد الجيش الليبي، إن القوات الليبية تحقق السيادة الكاملة على معظم أجواء البلاد.





وتابع «المسماري» خلال مؤتمر صحفي، أنه بعد نجاح القوات فى تحرير مدينة سرت زادت نسبة الاستحواذ والتأمين على الأراضي الليبية ولازالت القوات المسلحة تسيطر على الأجواء الليبية فضلا عن الدعم الشعبي وهو المؤشر على شرعية القوات المسلحة.





وأضاف أن القوات المسلحة لا تزال في مراكزها على محاور القتال في طرابلس، مؤكدا أن القوات ووحدات الاستطلاع تؤكد أن هناك تهشما كبيرا للمليشيات التركية في منطقة الهيشة ومصراتة.





وأشار المتحدث باسم قائد الجيش الليبي، إلى أن عدد المقاتلين السوريين والأتراك الذين تم نقلهم إلى ليبيا تجاوز 3 آلاف شخص، لافتا إلى أن المقاتلين الأتراك والسوريين يستغلون المدارس في طرابلس.





وأوضح أن المليشيات التركية تحاول قصف القوات الليبية بالأسلحة الثقيلة ما تسبب في بعض الأضرار لمنازل المواطنين، منوها إلى أن هناك اشتباكات من حين لآخر لمواجهة أي تحرك للمليشيات، والغزو التركي أصبح واضحا للجميع .