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أحمد المسماري: القوات الجوية تقوم بعمل طلعات استكشافية فوق جميع الأراضي الليبية.. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:35 م
أحمد المسمارى
أحمد المسمارى
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إبراهيم القادري

قال اللواء أحمد المسمارى المتحدث بأسم الجيش الليبي ، إن هيئة النقل قامت بمهامها بفاعلية في البحث والإنقاذ في منطقة جنوب الجبل الاخضر وذالك لان هذه المنطقة تعرضت إلى فيضانات وسيول جارفة لكن تم السيطره عليها من قبل القوات المسلحة والمواطنين.

وأضاف "أحمد المسمارى" خلال مؤتمر صحفي المذاع على قناة"أكسترا نيوز"، أن العديد من الشباب شاركوا في عمليات البحث والإنقاذ بشكل وطني وجهود ذاتية لهم جزيل الشكر مضيفا أن القوات الجوية قامت بالاقلاع للبحث وإنقاذ الذين تعرضوا للخطر في هذه المناطق.

وأوضح "أحمد المسمارى" أن رجال القوات الجوية قاموا بتقديم الدعم للمواطنين وقام بالبحث معهم كما أن هناك الكثير من المواشي تعرضت إلى الهلاك بسبب الفيضانات كما أن  الدولة ستقوم بتقديم التعويضات المناسبة للمواطنين.

وتابع "أحمد المسماري" أن القوات الجوية تقوم بعمل طلعات استكشافية فوق جميع الاراضى الليبية كما انها تفرض السيادة الكاملة علي مسرح العمليات .

واستكمل "أحمد المسماري" أن القوات الجوية دائما في حالة استطلاع سواء بالتصوير أو بالاستطلاع البصرى على كامل تحركات المليشيات في منطقة الجنوب.

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