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أحمد المسمارى: حكومة السراج تدفع أموالا طائلة لجلب المرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا

السبت 18/يناير/2020 - 11:16 م
أحمد المسمارى
أحمد المسمارى
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إبراهيم القادري
قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، إن حكومة السراج تقوم بدفع أموال طائلة من خزينة الشعب الليبي لجلب المرتزقة والارهابيين الي ليبيا من سوريا عن طريق تركيا. 

وأضاف ان الجماهير الليبية خرجت في مظاهرات وفي بيانات عديدة لتوصيل صوتها إلى المجتمع الدولي وتنبيه العالم من التدخل التركي في ليبيا.

وأوضح"أحمد المسمارى"خلال تصريحات تليفزيونية ، أن العالم لم يستمع إلى صوت الشعب الليبيي وبالتالي قرر الشعب الليبي اللجوء الى الخطوة الثانية وهي اغلاق ومنع تصدير النفط حتى ينتبه العالم إليهم ويسمعهم .

وأوضح"أحمد المسماري" أن الشعب الليبي ذهب الي منطقة الهلال النفطي ونحو الحقول النفطية في الصحراء وقامو با اقفال ابار النفط ومنع التصدير كما ان موقفنا في القيادة العامة واضح وصريح وهو أنه لا نتدخل في قرارات الشعب الليبي ولكن نقوم بحماية هذه القرارات من أي تدخل خارجي واى قوه تحاول فرض اجندة علي الشعب الليبي.

وتابع"أحمد المسمارى" أن هناك 80% من النفط الليبي في منطقة تأمين القوات الليبية بعدما قمنا بتطهير هذه المنطقة من الارهابيين والميليشيات الارهابية التي كانت تسيطر على النفط و الحقول والموانئ النفطية .

واستكمل"أحمد المسماري" ان معدل الانتاج الليبي من البترول ارتفع من 150 ألف برميل في اليوم إلى مليون و300 الف برميل يوميا بفضل حماية القوات المسلحة وعودة عمل شركات البترول .
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