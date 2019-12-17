أحمد المسماري: الميليشيات بدأت تنهار واحدة تلو الأخرى.. فيديو

قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الليبى، إن المعارك في تقدمات جيده كما أن المليشيات بدأت تنهار واحدة تلو الأخرى و قمنا بالسيطرة على مواقع جديدة.
وأضاف "المسماري" خلال تصريحات تليفزيونية، أن القوات تؤدى المهام الرئيسية في الهجوم بشكل فعال وثابت.
وأوضح" المسماري" أن حكومة الوفاق لن تنال ثقه البرلمان كما أن هناك أربعة من المجلس الرئاسى خارجة كما أن حكومة الوفاق تجلس في أحضان الإخوان وأردوغان .
وتابع" المسماري" ان الجيش الليبي يتقدم بشكل جيد وما هي إلا أيام وستكون القوات حاسمة الأمر ولا يكون لأردوغان أى تدخل مرة ثانية .
واستكمل" المسمارى" اننا تعاملنا مع القوات المعادية على أرض الواقع واستطعنا تدمير آلياتهم ومواقع الرصد الخاصة بهم .
وأضاف "المسماري" خلال تصريحات تليفزيونية، أن القوات تؤدى المهام الرئيسية في الهجوم بشكل فعال وثابت.
وأوضح" المسماري" أن حكومة الوفاق لن تنال ثقه البرلمان كما أن هناك أربعة من المجلس الرئاسى خارجة كما أن حكومة الوفاق تجلس في أحضان الإخوان وأردوغان .
وتابع" المسماري" ان الجيش الليبي يتقدم بشكل جيد وما هي إلا أيام وستكون القوات حاسمة الأمر ولا يكون لأردوغان أى تدخل مرة ثانية .
واستكمل" المسمارى" اننا تعاملنا مع القوات المعادية على أرض الواقع واستطعنا تدمير آلياتهم ومواقع الرصد الخاصة بهم .