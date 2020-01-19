أحمد المسمارى: أي تراجع من الجيش الوطني الليبي خيانة لدماء الشهداء

قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، إن أردوغان يعلم ان المعركة لو انتهت لصالح الشعب الليبي انه سيخسر الدول العربية والإسلامية في جميع أنحاء العالم وسيخسر ما قام به علي مدار السنوات الماضية من أجل السيطرة على الدول العربية في المنطقة.



وأضاف أحمد المسماري، خلال تصريحات تليفزيونية: "الجميع يجب أن يعلم أن الأراضي الليبية تحت سيطرة كاملة من الجيش الوطني الليبي، "كما أننا لن نرجع للخلف تحت أى ضغوطات لاننا جيش وطني ونسعى لتحرير البلاد من الإرهاب ومن التدخل التركي والغزو العثماني .



وأوضح أحمد المسماري، أن الجيش الوطني الليبي يسعى إلى بسط النفوذ الكامل على اقليمها الجغرافي ونسعى لتحقيق القانون كما اننا نسعى الى انتشال ليبيا من الفوضى العارمة إلى الاستقرار.



وتابع "أحمد المسمارى" أن القائد العام للجيش الليبي صرح انه لن يسمح باستمرار الفوضى وتحكم هذه العناصر الارهابية في المشهد في ليبيا .



واستكمل "أحمد المسماري" أن اى تراجع من الجيش الوطني الليبي يعتبر خيانة الي دماء الشهداء.

