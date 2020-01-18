المسماري: الجيش الوطنى جاهز للتعامل مع المستجدات في ليبيا

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، على الجاهزية التامة للقيادة العامة للتعامل مع المستجدات على الساحة الليبية سواء أمنيا أو عسكريا.



وأضاف المسماري - في مؤتمر صحفي أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية الليلة - أن القيادة العامة لن تقبل المساومة على سيادة وطموحات الشعب الليبي.



وأشار إلى أن القوات الليبية تلتزم التزاما كاملا بوقف إطلاق النار، إلا أنه تم إنزال مرتزقة وضباط أتراك للقتال مع حكومة الوفاق في طرابلس في خرق واضح لوقف إطلاق النار.



وأضاف: "بإمكاننا التقدم نحو طرابلس لكننا ملتزمون بوقف إطلاق النار استجابة لرغبة المجتمع الدولي."



وقال المتحدث العسكري أيضا إن الشعب الليبي هو الذي أقفل الموانئ النفطية والحقول واصفا إياها بالخطوة الجبارة، ومضيفا أن ما على القوات المسلحة سوى حماية الشعب الليبي وحماية كل مكوناته وعدم السماح لأي أحد بتهديده.



وقال مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الجمعة إنه سيتم وقف تصدير الخام من موانئ النفط بشرق ووسط البلاد بدءا من السبت، بناء على أمر الجيش الوطني الليبي.