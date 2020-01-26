AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المسماري: مراقبة وضربات استباقية لقياس مدى استعداد الميليشيات الإرهابية

الأحد 26/يناير/2020 - 09:42 م
اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبي
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبي، إن هناك هجوما ضد القوات المسلحة الليبية بعد وصول معدات عسكرية مؤخرا من تركيا، موضحا أن إدارة الاستطلاع تبنت المراقبة والمتابعة.

وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي، أنه وردت معلومات للجيش الليبي وسيتم الإعلان عن العمليات الاستباقية التي تعبث بأمن وسلامة القوات المسلحة، موضحا أن العمليات العسكرية في أبو قرين هي رسالة للمليشيات الإرهابية.

وأشار المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبي،  إلى هناك تحركات مشبوهة وشبه مناورة للعدو، في أماكن سترته غرب مدينة أبو قرين "الهيشة"، موضحا أن العمليات الاستباقية لقياس مدى استعداد المجموعات الإرهابية واستعداد القوات للتعامل مع العدو.

وأوضح المسماري أن غرفة العمليات تتابع المليشيات الإرهابية لكشف مدى استعدادهم وقدراتهم، وذالك هل هناك مجموعات وصلت الخطوط الأمامية.

ونوه إلى أن غرفة العمليات قررت بضربات استباقية محدودة لتحقيق أغراض معينة، لا يريد الجيش الليبي التحدث عنها لأن هناك مازالت أعمال عسكرية جارية الآن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لمعركة طرابلس.. تفاصيل ساعات الحسم لتحرير ليبيا من المليشيات الإرهابية

الجيش الليبي يشن غارات جوية على ميليشيات طرابلس في عين زارة

سلاح الجو الليبي يضرب مليشيات طرابلس في 3 غارات

المسماري: قادرون على تحرير طرابلس وإنهاء وجود الإرهابيين

الجيش الليبي: فرضنا هيبة الدولة وسيطرنا على مياهنا الإقليمية.. فيديو

المسماري يشرح خطة السيطرة على سرت والتصدي للميليشيات | فيديو

ترشيحاتنا

الجمهور لـ ميريهان حسين: أنتي عاوزة الضرب.. شاهد السبب

وجه رسالة للمارد الأحمر.. أول تعليق من فرج عامر عقب ضم نجم الأهلي

بالفيديو .. جماهير شوروسبري تقتحم أرضية الملعب بعد التعادل مع ليفربول

وزير الصحة الصيني يكشف عن سر مرعب في فيروس كورونا

تعرف على قيمة جائزة المنتخب المصري بعد التتويج بكأس أمم إفريقيا لليد

بعد تفشي كورونا.. إجراءات عاجلة من التعليم لحماية الطلاب والمعلمين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين الأجمل؟.. زوجة عمرو يوسف وشقيقته يثيران الجدل

حزام أخضر.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن فقدانها الوزن

بـ نظارة شمس.. كندة علوش تتألق بإطلالة بسيطة على انستجرام