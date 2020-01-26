المسماري: مراقبة وضربات استباقية لقياس مدى استعداد الميليشيات الإرهابية

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبي، إن هناك هجوما ضد القوات المسلحة الليبية بعد وصول معدات عسكرية مؤخرا من تركيا، موضحا أن إدارة الاستطلاع تبنت المراقبة والمتابعة.





وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي، أنه وردت معلومات للجيش الليبي وسيتم الإعلان عن العمليات الاستباقية التي تعبث بأمن وسلامة القوات المسلحة، موضحا أن العمليات العسكرية في أبو قرين هي رسالة للمليشيات الإرهابية.





وأشار المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبي، إلى هناك تحركات مشبوهة وشبه مناورة للعدو، في أماكن سترته غرب مدينة أبو قرين "الهيشة"، موضحا أن العمليات الاستباقية لقياس مدى استعداد المجموعات الإرهابية واستعداد القوات للتعامل مع العدو.





وأوضح المسماري أن غرفة العمليات تتابع المليشيات الإرهابية لكشف مدى استعدادهم وقدراتهم، وذالك هل هناك مجموعات وصلت الخطوط الأمامية.





ونوه إلى أن غرفة العمليات قررت بضربات استباقية محدودة لتحقيق أغراض معينة، لا يريد الجيش الليبي التحدث عنها لأن هناك مازالت أعمال عسكرية جارية الآن.