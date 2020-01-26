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أخبار العالم

المسماري: أردوغان نقل 8 آلاف مجرم حرب من سوريا إلى ليبيا

الأحد 26/يناير/2020 - 08:27 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نقل "مجرمين حرب" من سوريا إلى ليبيا. 

وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي بثته قناة "ليبيا الحدث": "عدد المسلحين الذين نقلتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا بلغ 8 آلاف".

وتابع: "أردوغان يقيم ارتباطاته في ليبيا مع مجموعات من مجرمي الحرب، ويحلم بأن يكون له أذرع إرهابية يقول من خلالها ما يشاء".

واستطرد قائلًا: " أردوغان نقل مجرمين حرب من سوريا إلى ليبيا، و ليبيا لن تكون نقطة انطلاق للإرهاب وعملية اليوم رسالة لتركيا وقد تتكرر مع أي تهديد".
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