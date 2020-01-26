المسماري: أردوغان نقل 8 آلاف مجرم حرب من سوريا إلى ليبيا





قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نقل "مجرمين حرب" من سوريا إلى ليبيا.





وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي بثته قناة "ليبيا الحدث": "عدد المسلحين الذين نقلتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا بلغ 8 آلاف".





وتابع: "أردوغان يقيم ارتباطاته في ليبيا مع مجموعات من مجرمي الحرب، ويحلم بأن يكون له أذرع إرهابية يقول من خلالها ما يشاء".



